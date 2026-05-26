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Timothy Garton Ash, el gran cronista de la Europa contemporánea, Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: "Considero este honor una muestra de la comunidad intelectual de Europa que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles"

El historiador y analista político Timothy Garton Ash ha documentado como pocos la transformación de Europa durante el último medio siglo. Observador atento y agudo intérprete de los acontecimientos que han marcado el devenir del continente, ha convertido el análisis histórico y político en una herramienta para comprender el presente europeo. Ese recorrido intelectual y periodístico ha sido decisivo, sin duda, para que el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 lo eligiera como ganador de esta edición.

"Me siento honrado y encantado de unirme al muy distinguido elenco de galardonados con el Premio Princesa de Asturias. Considero este honor también como una muestra más de la comunidad intelectual de Europa –y de otros lugares– que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad», ha declarado Garton Ash al saberse merecedor del premio. Más información