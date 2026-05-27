Amor Domínguez / Atlas News

Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: "Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo"

El IES Río Trubia se ha convertido en el primer centro educativo asturiano que se acoge a la posibilidad abierta por la Consejería de Educación de suspender las clases presenciales en caso de temperaturas extremas. Es la primera vez, al menos en las últimas tres décadas, que esto ocurre en la región. El equipo directivo del instituto comunicó ayer a las familias la medida mediante una circular y este miércoles ya no hubo actividad lectiva para el alumnado. Sí acudió el profesorado, ya que el centro mantiene las sesiones de evaluación previstas.

El jefe de estudios del instituto, Francisco Otazu, explicó que la decisión responde a las especiales condiciones del edificio y de su entorno. El centro se encuentra junto al río, en una zona con mucha humedad, y ocupa un inmueble antiguo que no cuenta con buenos sistemas de aislamiento. Esa combinación, señaló, convierte las aulas en una caldera durante los episodios de altas temperaturas. Más información