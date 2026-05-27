Rosalía Agudín

La marea blanca del colegio de Educación Especial de Latores: una marcha para hacer deporte y visibilizar las diferentes discapacidades

Una marea blanca de cerca de cuatrocientas personas recorrió ayer las calles del centro de Oviedo. Los protagonistas fueron los usuarios, profesores y familias del colegio de Educación Especial de Latores. Bajo el lema «Latores se mueve», la comitiva quiso poner en valor la importancia de realizar ejercicio, fomentar una vida saludable, que todos los alumnos conviviesen al aire libre y dar visibilidad a las diferentes discapacidades. Más información