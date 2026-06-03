VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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Oviedo celebra el Día Mundial de la Sidra con un escanciado simultáneo en la Plaza de la Catedral

La Plaza de la Catedral de Oviedo ha reunido este miércoles hosteleros, vecinos y visitantes para participar en el acto de escanciado simultáneo organizado con motivo del Día Mundial de la Sidra, una celebración que cumple su tercera edición en la capital asturiana y que ha servido para reivindicar la cultura sidrera asturiana tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.