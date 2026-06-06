VIDEO: Amor Domínguez / FOTO: Juan Plaza

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J.J. Benitez en el congreso OVNI de Oviedo: "Después de la muerte hay una vida física y el fenómeno ovni es real"

Luces extrañas en mitad de la noche. Objetos que aparecen y desaparecen sin explicación. Testigos que juran haber visto algo inexplicable. Este fin de semana, el Palacio de Exposiciones y Congresos Calatrava de Oviedo acogerá el Congreso OVNI Oviedo 2026, una cita que se celebrará el sábado y el domingo y que reunirá a investigadores, divulgadores, periodistas y especialistas del fenómeno OVNI/UAP en un programa de dos jornadas con ponencias, mesas de debate, grabaciones en directo y espacios de encuentro con el público en torno a uno de los grandes enigmas contemporáneos.