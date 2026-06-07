VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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Lleno hasta la bandera en Gascona en una multitudinaria Preba de la Sidra: "Esto no lo hay en ninguna parte del mundo"

Miles de personas animadas por el buen tiempo se han dado cita este domingo en el Bulevar de la Sidra de Oviedo con motivo de la 26 edición de la 'Preba de la Sidra' en la que 17 lagares han puesto a disposición de los asistentes 12.000 botellas de la tradicional bebida asturiana que darán para más de 73.000 culinos.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en Asturias, este evento reúne desde hace 26 años en la calle Gascona y adyacentes a miles de personas que degustan la primera sidra de la temporada y eligen la mejor entre los llagares participantes