VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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¿Cómo será la plaza de toros tras su rehabilitación?: el alcalde de Oviedo confirma que no habrá ni cúpula retráctil ni parking subterráneo

La futura plaza multiusos de Buenavista no contará ni con la cubierta retráctil ni con el aparcamiento subterráneo previstos inicialmente en el anteproyecto de rehabilitación del coso. El Ayuntamiento ha decidido descartar ambas actuaciones «por su elevado coste y complejidad técnica», de modo que las empresas interesadas en redactar el proyecto definitivo, cuyo plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 1 de julio, no estarán obligadas a incorporarlas a sus propuestas. Se trata de dos de las principales novedades incorporadas al proceso de transformación del recinto, cuyos detalles ha venido adelantando en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA durante los últimos meses.