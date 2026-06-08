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Leticia Sabater anuncia concierto en Oviedo e incendia las redes con su nueva imagen: "Es Amaia"

Olloniego ya calienta motores para sus fiestas de San Antonio 2026, que se celebrarán del viernes 12 al domingo 14 de junio con tres días de música, actividades infantiles, tradición, gastronomía y verbenas. El gran reclamo del programa será la actuación de Leticia Sabater, que se subirá al escenario en la medianoche del viernes, de 00.00 a 1.30 horas, dentro de la primera gran noche festiva.

La artista, presentadora y cantante ha enviado un mensaje a los vecinos y visitantes animándolos a no perderse la cita. "Estoy con muchísimas ganas de veros. Lo damos todo”, señala Sabater, que promete una actuación cargada de música, baile y cercanía con el público. “Contaremos mis temazos y espero que cantéis y bailéis sin parar. Lo cantaremos y bailaremos todo”, añade.

La actuación será con entrada gratuita y, según destaca la propia artista, también habrá oportunidad para hacerse fotos con ella. “Fotos y entrada gratis. Musicón hasta las 4 de la mañana y un autobús que irá desde la fiesta hasta Oviedo. Qué maravilla. La noche promete”, afirma Sabater, que también lanza un guiño al público ovetense: “Oviedo, muchas ganas de veros y tomarnos unas sidras juntos”. Más información