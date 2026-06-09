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Las mejores orquestas de dentro y de fuera de Asturias estarán en las fiestas de un barrio de Oviedo: Panorama, Tekila, Waykas, Grupo Beatriz, Dani Parrondo...

La Corredoria ya tiene programa para sus fiestas de San Juan 2026, que se celebrarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio. El barrio más populoso de Oviedo se volverá a llenar de ambiente festivo con una programación que combina verbenas, gastronomía, tradición y actividades para todos los públicos.