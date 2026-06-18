Amor Domínguez

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El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años

La futura concesión para rehabilitar y explotar el parking de La Escandalera tendrá una duración de 40 años y llevará aparejada una inversión en obras de 19,2 millones por parte de la adjudicataria. Los trabajos, con la intención de que comiencen el próximo enero, se prolongarán 22 meses y la empresa habrá de pagar un canon anual de 40.000 euros una vez el aparcamiento esté activo. En la actualidad, los gestores pagan 22 euros al año, como consecuencia del concurso de explotación firmado hace cinco décadas. El estacionamiento, planteado en tres plantas bajo rasante, frente a las dos actuales, prevé capacidad de 490 coches e implicará la reurbanización de 11.600 metros cuadrados en el eje entre Marqués de Santa Cruz, San Francisco, Argüelles, Uría y la propia plaza de la Escandalera. Así figura en el estudio de viabilidad que acaba de salir a información pública y que será el punto de partida para una obra que pretende ser uno de los emblemas del próximo mandato municipal.