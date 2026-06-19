Amor Domínguez

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La emotiva historia de Pavarotti, el pavo que murió atropellado por un coche en Oviedo: "Nadie vino a ayudarnos murió en mis manos"

El pavo real, que durante el último año se había convertido en una presencia habitual en la avenida de Galicia, murió el miércoles tras ser atropellado por un vehículo. El animal, al que los vecinos de la comunidad Miñor llamaban cariñosamente “Pavarotti”, fue recogido malherido por Wilmer Esquivel, portero de la conocida comunidad "Miñor" y lo sostuvo en brazos hasta que falleció. “Me avisaron al mediodía del accidente. Lo recogí y estaba muy despierto, pero tenía las patas fracturadas”, relata. Al principio, los vecinos creían que podía tratarse de una contusión y que el animal podría recuperarse. Sin embargo, acabó muriendo poco después. “Lo hizo en mis manos”, cuenta con tristeza. Más información