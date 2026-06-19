A.D. / Instagram

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo

Fallece un pavo real tras ser atropellado en el centro de Oviedo. Los hechos tuvieron lugar el miércoles en la avenida de Galicia, donde un vecino recogió al ave malherida. Poco después, acabó falleciendo. Así lo ha revelado la cuenta Oviedo Secretes, cuyos gestores detallaron que hace poco más de un año el animal llegó al barrio de Buenavista siendo un polluelo. “Los vecinos llamaron a diversas autoridades para que lo devolvieran con los suyos, pero cada una de ellas pasó la pelota al tejado de las demás”, explicaron.