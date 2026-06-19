A.D.

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“Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad

El pavo real, que durante el último año se había convertido en una presencia habitual en la avenida de Galicia, murió el miércoles tras ser atropellado por un vehículo. El animal, al que los vecinos de la comunidad Miñor llamaban cariñosamente “Pavarotti”, fue recogido malherido por Wilmer Esquivel, portero de la conocida comunidad "Miñor" y lo sostuvo en brazos hasta que falleció. “Me avisaron al mediodía del accidente. Lo recogí y estaba muy despierto, pero tenía las patas fracturadas”, relata. Al principio, los vecinos creían que podía tratarse de una contusión y que el animal podría recuperarse. Sin embargo, acabó muriendo poco después. “Lo hizo en mis manos”, cuenta con tristeza.