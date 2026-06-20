VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

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Los ovetenses piden que el proyecto de reforma de La Escandalera no elimine las zonas verdes: "Se necesitarían más"

Convertir la plaza de la Escandalera en "el espacio público más importante de la ciudad", "un gran salón urbano" capaz de hacer convivir el encuentro de los peatones, las tertulias y el descanso con la celebración de grandes espectáculos. El propósito del Ayuntamiento, adelantado ya en periodo electoral, ya tiene su reflejo en el diseño del remate exterior del nuevo aparcamiento frente a los Álamos. Los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo (WALK Architecture & Landscape) han finalizado el encargo que les hizo el equipo de gobierno de Canteli y sobre el que ahora se lanzará la licitación de los trabajos. El resultado presenta una nueva Escandalera sin tráfico, que, desprovista del aislamiento de los coches, extiende su conexión con el entorno y refuerza dos ejes diagonales casi perdidos en la actualidad. Gracias a la desaparición de las actuales entradas y salidas del aparcamiento, la nueva plaza se abre hacia el teatro Campoamor y al Antiguo, en las esquinas Norte y Sureste, respectivamente. Más información