VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

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Oviedo se llena de máscaras con el mayor desfile ritual de la Península

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Las calles de Oviedo se han convertido en un gran escenario de las mascaradas tradicionales de la Península Ibérica. Alrededor de 600 participantes y más de 30 grupos procedentes de distintos territorios de España, Portugal y Andorra protagonizaron el multudinario Desfile Internacional de la Máscara Ibérica, acto central del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI). La celebración, impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, coincide además con el inicio del proceso para declarar bien de interés cultural (BIC), de carácter inmaterial, el conjunto de les mazcaraes d’iviernu, una iniciativa orientada a reforzar su protección y garantizar su transmisión.