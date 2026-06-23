A.D.

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Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan de Oviedo cambian de horario por culpa de las altas temperaturas

Oviedo celebrará por todo lo alto la noche más corta del año con la hoguera de San Juan. La concejalía de Festejos, en manos de Covadonga Díaz, quiere que esta jornada sea una auténtica fiesta en la que los carbayones tiren al fuego libros después de un intenso año académico o escriban sus deseos en un papel para quemar todo lo malo que ha pasado en el último año. Ya se sabe que las llamas marcan el paso del verano, ahuyentan lo negativo y abren una nueva etapa ante la llegada de las vacaciones estivales. Más información