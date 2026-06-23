Miki López /Amor Domínguez

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El secreto del éxito de bombones Peñalba: un siglo de historia fieles a una receta que tres generaciones han mantenido intacta

Bombones Peñalba es uno de los 27 negocios que el Ayuntamiento de Oviedo está homenajeando por superar los 75 años de actividad ininterrumpida. Sin embargo, su historia se acerca más al siglo. "Casi 100, nos acercaríamos más", ha afirmado Patricia Vidal, actual responsable del negocio, en declaraciones a COPE Oviedo. Ella representa a la tercera generación al frente de uno de los comercios con más solera de la capital asturiana.