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VÍDEO: Grave accidente en la plaza de Castilla de Oviedo tras chocar con un vehículo y un valla publicitaria
Grave accidente en la plaza de Castilla. Los hechos se produjeron alrededor de las doce y media de la tarde cuando un vehículo tuvo que hacer una maniobra para acabar chocando contra otro. Acabó subiéndose a una zona ajardinada y acabó chocando contra la valla publicitaria de la calle Leopoldo Calvo Sotelo. Dos personas fueron trasladadas al HUCA en una ambulancia de soporte vital básico y Calvo Sotelo estuvo durante varios minutos cortada al trafico.