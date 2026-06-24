Mario Canteli / Amor Domínguez

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Oviedo arde por San Juan: el centro de la ciudad se llena "a reventar" para celebrar la noche más mágica del año

El calor llegó bastante antes que la noche. Oviedo llevaba todo el día ardiendo antes de que Fidel Fernández, de la comisión de festejos de Llampaxuga, prendiese la mecha para encender la noche más mágica del año. Aun así la ciudad se echó a la calle para seguir subiendo la temperatura con las celebraciones de San Juan. Cuando llegó la medianoche y se encendió la hoguera de la plaza de Porlier, después de una jornada en la que llegaron a rozarse los cuarenta grados, Oviedo seguía sin querer enfriarse y todo el centro urbano estaba a reventar. «No recuerdo haber visto tanta gente nunca”, decía la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. Más información