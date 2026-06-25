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Las primeras 2.000 entradas para "Elrow" de Oviedo saldrán a la venta por 35 euros

Las primeras entradas para "Elrow" Oviedo, uno de los grandes reclamos musicales de la programación de San Mateo, ya tienen fecha y precio de salida. La organización ha informado de que las 2.000 primeras localidades se pondrán a la venta el próximo 2 de julio, a partir de las 18.00 horas, con un precio especial de 35 euros. El festival de música electrónica aterrizará el 4 de septiembre en el recinto festivo de La Ería, en una cita que servirá para calentar el ambiente antes del inicio oficial de las fiestas de San Mateo. El evento se celebrará durante nueve horas, desde las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada, y reunirá música, escenografías temáticas, espectáculos visuales, animación, performances y una cuidada producción artística. Más información