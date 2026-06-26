Rosalía Agudín

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VÍDEO: Arde una autocaravana en Oviedo y la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas

Una persona detenida como presunta autora de un incendio en una autocaravana. Una nube de humo negro visible a varios kilómetros fue la que puso la alerta. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) extinguieron este viernes un incendio desatado en un vehículo aparcado en la urbanización Torres del Parque, en La Bolgachina. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las diez de la mañana y la Policía Nacional investiga si los hechos fueron provocados. El edificio se encuentra enfrente del albergue Cano Mata y los residentes de la zona han recolectado más de un millar de firmas por los problemas de inseguridad que hay en el barrio.