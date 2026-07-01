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Alarma entre los usuarios del campo San Francisco por la presencia de ratas en el estanque de los patos

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Alarma entre los usuarios del campo San Francisco por la presencia de ratas en el estanque de los patos

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El ayuntamiento de Oviedo asegura que ya se está actuando en la zona de manera reiterada y en concreto especialmente desde el domingo, que fue cuando se detectaron esas ratas. Se están aplicando medidas de desratización desde entonces y atribuyen la presencia a ola de calor. Reiteran la importancia de no dar de comer a los animales porque eso provoca muchos problemas. Más información

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