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Alarma entre los usuarios del campo San Francisco por la presencia de ratas en el estanque de los patos

El ayuntamiento de Oviedo asegura que ya se está actuando en la zona de manera reiterada y en concreto especialmente desde el domingo, que fue cuando se detectaron esas ratas. Se están aplicando medidas de desratización desde entonces y atribuyen la presencia a ola de calor. Reiteran la importancia de no dar de comer a los animales porque eso provoca muchos problemas. Más información