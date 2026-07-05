Mario Canteli

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La Catedral de Oviedo acoge una misa en lengua de signos adaptada a los feligreses sordos y sordociegos

La Diócesis de Oviedo urge «un buen pastor que guíe a las ovejas sordas y sordociegas». Así describe el padre Iñaki Gallego, el párroco de la única iglesia española dedicada en su integridad a personas sordas y sordociegas, Santa María del Silencio, ubicada en Madrid, el perfil que la Iglesia asturiana necesita para cubrir el cargo de director del Secretariado Pastoral del Sordo del Arzobispado. El también coordinador de la Pastoral del Sordo y Sordociego a nivel nacional, aprovechó un encuentro en Oviedo con las 22 pastorales del país para sordos para reclamar que se cubra la vacante dejada en Asturias por Regino Chiquirrín, director del Secretariado de Pastoral del Sordo de la Diócesis de Oviedo, desde su fallecimiento en 2024.