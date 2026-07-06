A.D.

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El hotel con la vistas más privilegiadas de Oviedo busca dueño por un precio millonario

El hotel Palacio de Asturias, situado en la zona de Los Arenales, en la carretera de subida al cementerio de El Salvador desde San Lázaro, ha salido a la venta por 4,8 millones de euros. El establecimiento, construido en 2010 e inaugurado un año después, busca nuevo propietario en plena temporada estival, cuando permanece cerrado pese a que su página web y los principales portales de reservas continúan operativos. El anuncio, publicado en Idealista, precisa además que el inmueble se encuentra "sin inquilino" y que también existe la posibilidad de alquilarlo.