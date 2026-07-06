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Nueva atracción musical para San Mateo en Oviedo: "Ultraligera" se suma al Vetusta Fest, que ya vende entradas a la espera del cabeza de cartel

El grupo madrileño "Ultraligera" es la tercera confirmación del Vetusta Fest, el nuevo festival indie que se celebrará el próximo 20 de septiembre en el recinto de La Ería, coincidiendo con la noche de los Fuegos de San Mateo. Con este anuncio, el cartel ya cuenta con tres de los cuatro nombres previstos —Mafalda Cardenal, "Sexy Zebras" y ahora "Ultraligera"— mientras la organización mantiene en secreto la identidad del cabeza de cartel. Además, las entradas ya están a la venta desde 22 euros en una cita que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales de las fiestas de Oviedo.