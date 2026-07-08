Mario Canteli

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Oviedo incorpora 21 nuevos vehículos híbridos enchufables a la flota de la Policía Local

Mario Canteli

El Alcalde, Alfredo Canteli; el concejal del área, José Ramón Prado y el Comisario Principal, Javier Lozano han asistido, esta mañana, en la calle Pelayo a la presentación de 21 nuevos vehículos, 15 de Policía local y 6 camuflados del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo. Con estos coches la flota íntegra del área es de coches híbridos enchufables y de cero emisiones. “Oviedo sigue siendo pionera en el tema de vehículos no contaminantes tanto en el transporte urbano, con cero emisión prácticamente en todos los autobuses y también en vehículos oficiales. Seguiremos en esa línea de modernizar Oviedo, de seguir creciendo. Como Alcalde estoy satisfecho de que en primer lugar sea una casa de Oviedo la que se haya llevado el contrato y que sigamos en esa línea”.