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Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España

Cuando el colegiado Slavko Vincic señaló el final, los cimientos de la plaza Alfonso II El Casto retumbaron tanto o más que con el gol anotado por Ferrán que le otorgó a España el privilegio de, 16 años después, volver a ser la mejor del mundo. La plaza, teñida de rojo y amarillo desde el inicio por cientos de personas, fue un furor: abrazos, lágrimas y mucha, mucha pasión, porque lo que se vivió ayer es una de esas noches mágicas que quedarán grabadas para la historia en la memoria de cada uno. “Salió el partido perfecto en el día perfecto”, decía emocionada, casi entre lágrimas, María Díaz-Ordóñez, al término del partido. Más información