A.D.

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El nuevo plan general de Oviedo pone el foco en 13.500 viviendas y en integrar el Naranco con la ciudad

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) tendrá entre sus principales objetivos atraer inversión, facilitar el acceso a la vivienda y conseguir una transición armónica entre el entorno natural y la trama urbana. Estas son las tres grandes líneas que el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, destaca de la propuesta presentada por el estudio liderado por el galardonado arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, que diseñará el futuro modelo urbanístico del municipio. En esa búsqueda de un crecimiento más equilibrado tendrá un protagonismo especial el monte Naranco, cuya ponderación es uno de los aspectos que el Ayuntamiento considera más relevantes de la propuesta. Más información