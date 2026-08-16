VÍDEO: Rosalía Agudín / FOTO: Mario Canteli

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Oviedo celebra su día en la Feria de Muestras con la candidatura cultural de 2031 como protagonista

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reclamó esto domingo al Principado que frene la declaración de zonas tensionadas de vivienda en la ciudad y rechazó que el Gobierno autonómico intervenga sobre el mercado del alquiler, al considerar que el problema no está en los propietarios sino en la falta de vivienda pública. "No tiene razón de ser que el Principado se meta a gobernar a los ayuntamientos. Para eso estamos nosotros", afirmó durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), con motivo del Día de Oviedo, en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y otras autoridades. Canteli defendió además que Oviedo atraviesa un momento "excepcionalmente" bueno desde el punto de vista turístico y reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que exija al Gobierno central el cumplimiento de su compromiso de construir vivienda.