A.D.

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Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías

Conmoción en la estación de Llamaquique de Oviedo. Una mujer vecina de Llanera resultó herida muy grave a primera hora de la tarde de hoy tras ser arrollada por un tren de cercanías. En el momento de los hechos (minutos después de las tres de la tarde) decenas de personas se encontraban en la citada estación de la capital asturiana esperando al tren para volver a casa, ya que desde este apeadero salen viajes para varias ciudades de Asturias entre las que se encuentran Gijón y Oviedo. Más información