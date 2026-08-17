Mario Canteli

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Los pasillos rodantes del HUCA cumplen seis meses: así funciona el equipamiento que mejora la movilidad en el centro sanitario

“Los pasillos rodantes y el nuevo intercambiador nos transportan hacia el futuro”, aseguró el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la inauguración de la actuación ejecutada en el entorno del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) para la mejora de la movilidad. “Son dos obras para Oviedo, sí, pero también para toda Asturias, porque afectan al hospital de referencia de la comunidad, por donde pasar a diario cerca de 30.000 personas y donde trabajan 6.000 profesionales”, remarcó. Más información