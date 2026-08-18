VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

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Rialto suma socios de renombre para llegar a las grandes ciudades europeas: "Seguiremos con la elaboración artesana y manteniendo el estándar de calidad"

Francisco Gayoso, propietario de Rialto, afrontaba el año del centenario pensando en el futuro. En cómo será la empresa durante el próximo siglo, en qué camino debe seguir una historia que suma cuatro generaciones de una misma familia y en cómo seguir creciendo sin perder lo más importante: sus orígenes. Durante años le presentaron ofertas para participar en la empresa y muchas las rechazó para no perder su esencia. Ahora acaba de poner en marcha uno de los movimientos empresariales más importantes de la historia reciente de la confitería: la incorporación de empresas de reconocido prestigio nacional para impulsar su crecimiento en la milla de oro de Madrid y su internacionalización. Más información