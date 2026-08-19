A.D.

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El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca

El ovetense Marcelino Fernández Verdes es casero de Borja Thyssen, según reveló la periodista María Eugenia Yagüe. El hijo de la baronesa Tita Cervera reside junto a su mujer, Blanca Cuesta, y sus cinco hijos en un casa de la exclusiva zona madrileña de La Finca, donde los alquileres rondan los 35.000 euros al mes.