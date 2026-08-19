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El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca

El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca

A.D.

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El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca

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El ovetense Marcelino Fernández Verdes es casero de Borja Thyssen, según reveló la periodista María Eugenia Yagüe. El hijo de la baronesa Tita Cervera reside junto a su mujer, Blanca Cuesta, y sus cinco hijos en un casa de la exclusiva zona madrileña de La Finca, donde los alquileres rondan los 35.000 euros al mes.

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