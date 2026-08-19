VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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"Mi hija me pregunta cada día a qué colegio va a ir": las familias de Educación Especial de Oviedo denuncian que siguen sin centro asignado a menos de un mes del inicio de curso

La mayoría de las familias que han solicitado una plaza en un centro de Educación Especial de Latores todavía desconoce dónde estarán escolarizados sus hijos el próximo curso, cuando apenas faltan veinte días para el regreso a las aulas. Los afectados denuncian que la consejería del ramo, liderada por Eva Ledo, continúa sin resolver las solicitudes y reclaman «respeto, planificación, transparencia y una respuesta inmediata».

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