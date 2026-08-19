R. Agudín

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Localizan el cuerpo sin vida de un hombre cerca del Parque de Invierno de Oviedo

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido este miércoles cerca del parque de Invierno de Oviedo. En concreto, en una zona verde de la calle Montícu del barrio de La Bolgachina. El fallecido fue encontrado pasadas las seis de la tarde y hasta el lugar de los hechos se han desplazados los agentes de la Policía Nacional. Todo parece indicar que no sufrió una muerte violenta aunque la autopsia determinará cómo ocurrieron los hechos, según fuentes de la Jefatura Superior de Asturias. Más información