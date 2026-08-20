A.D.

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La calle más cara para vivir de Asturias está en Oviedo con pisos que cuestan de media 490.000 euros

La calle Uría, en Oviedo, es la vía más cara de Asturias para comprar una vivienda, con un precio medio de 490.000 euros, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. La principal arteria comercial de la capital asturiana encabeza así el listado regional de calles con los precios residenciales más elevados, aunque se sitúa muy lejos de las zonas más exclusivas del mercado inmobiliario español, concentradas principalmente en Mallorca, Madrid y la Costa del Sol. Más información