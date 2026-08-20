A.D.

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Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: "Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo"

Nayib Bukele desembarca en las carreteras de Oviedo a través de cinco grandes vallas publicitarias colocadas por iniciativa de un empresario asturiano admirador del presidente de El Salvador. Una de ellas se encuentra en Cerdeño, muy cerca de la gasolinera; las otras cuatro están repartidas por el polígono de Bravo, junto a Central Lechera Asturiana, en Granda; el túnel de la AS-II; Fuente la Plata; y frente a la fábrica de Coca-Cola de Colloto. En los anuncios, el líder aparece con la banda con los colores de El Salvador, un pañuelo azul en la solapa de la americana y la mano junto a la sien, en un gesto que recuerda a un saludo militar. Sobre la imagen, un mensaje contundente: “Nayib Bukele. ¡Presidente Universal!”.