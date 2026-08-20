A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Las tres nuevas empresas que abrirán en el Calatrava generarán 130 empleos e invertirán 6,7 millones: habrá piscina, SPA y últimas tecnologías sanitarias

Las tres empresas que se asentarán en la planta baja de la antigua galería comercial del Calatrava crearán 130 puestos de trabajo y movilizarán 6,7 millones de euros para acondicionar los espacios que ocuparán el gimnasio Metropolitan, la empresa de carámicas avanzadas Nanoker Research y el hospital veterinario AniCura. El Ayuntamiento acaba de dar un paso más para dar vida al piso en el que situó el supermercado, la tienda del Real Oviedo, así como otro tipo de establecimientos. La mayor bolsa de empleo corresponderá a Metropolitan. La compañía, que ya cuenta con un gimnasio en los bajos de El Molinón y está presente en las principales ciudades españolas, prevé contar con 65 trabajadores, de los que 30 estarán contratados a jornada completa y 35 a tiempo parcial. Más información