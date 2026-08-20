VIDEO: J. Ardura / FOTO: Luisma Murias

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Los vecinos de La Florida vuelven a protestar en la calle contra el centro de menores: "Es una invasión no es indignación"

Los vecinos de La Florida volvieron a salir este jueves a la calle para mostrar su rechazo a la posibilidad de que el Principado habilite un recurso para menores extranjeros no acompañados en el número 32 del paseo de La Florida. La tercera protesta celebrada esta tarde elevó la presión vecinal sobre un proyecto cuya ubicación, según insistió el Gobierno autonómico, todavía no está decidida. Los residentes se concentraron a las puertas del inmueble y posteriormente recorrieron el barrio tras una pancarta con el lema "La Florida dice no al centro de menores".