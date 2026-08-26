A.D.

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El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado

El Banco Santander formalizó este martes la venta del aparcamiento del Calatrava al Grupo Cerber por 7,1 millones de euros. La operación pone fin a más de cuatro años de intentos fallidos para encontrar comprador y abre el camino para que vuelva a funcionar con normalidad uno de los mayores estacionamiento de Asturias, cerrado al público desde el 1 de enero de 2024.

Su recuperación llega además en un momento decisivo para el complejo de Buenavista. La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) estrenará en septiembre su centro universitario con las clases del primer curso de Medicina y Enfermería, mientras avanzan los proyectos para instalar en las antiguas plantas comerciales un gimnasio, un gran hospital veterinario y nuevas actividades empresariales y de investigación. La disponibilidad de casi 1.800 plazas de estacionamiento resulta fundamental para absorber todo ese movimiento diario. Más información