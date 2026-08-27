A.D.

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El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: "Se empiezan a ver caras nuevas"

Buenavista atisba brotes verdes tras un ciclo demasiado largo de caída de la actividad, primero por el traslado del Hospital a los terrenos de la Cadellada y luego por el ocaso y posterior cierre del complejo comercial del Calatrava. La reapertura del aparcamiento, uno de los más grandes de Asturias a un grupo gallego en 7,1 millones de euros, según adelantó este miércoles LA NUEVA ESPAÑA y la llegada de la Universidad Alfonso X (UAX), que estrenará el curso 2026-2027 con los estudios de primer año de Enfermería y Medicina revitalizan las expectativas y el optimismo de los autónomos y de los vecinos de uno de los barrios con mayor media de edad en su población.