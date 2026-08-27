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La policía blinda las dos concentraciones convocadas por el centro de menores tutelados de La Florida: los vecinos anuncian acciones judiciales si el Principado sigue adelante con esta ubicación

La policía blinda las dos concentraciones convocadas por el centro de menores tutelados de La Florida: los vecinos anuncian acciones judiciales si el Principado sigue adelante con esta ubicación

Irma Collín

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La policía blinda las dos concentraciones convocadas por el centro de menores tutelados de La Florida: los vecinos anuncian acciones judiciales si el Principado sigue adelante con esta ubicación

Irma Collín

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La Florida ha sido escenario este jueves de dos concentraciones, en un intervalo de media hora y a escasa distancia, por el centro de menores acogidos del Principado. Una de ellas fue la convocada por la comunidad del número 32 del paseo de la Florida, prevista para las siete de la tarde; la otra estuvo organizada por el Asturies Antifascista y se celebrí media hora antes, en la plaza Carlos Osoro. La Policía blindó ambas convicatorias para evitar disturbios.

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