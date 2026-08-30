Amor Domínguez

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Oviedo se apunta al "farmeo de aura": centenares de personas llenan el Campo San Francisco para presenciar en directo el fenómeno viral

Hay tendencias que nacen entre pantallas y acaban aterrizando en las plazas de las ciudades, y esa es exactamente la historia que se vivió esta tarde en Oviedo. El Campo San Francisco se transformó en el escenario de un particular torneo de "farmeo de aura", un concepto que solo entienden a la perfección quienes pasan buena parte del día navegando por TikTok.