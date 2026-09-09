VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

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Antonio Lera pasa relevo en la Bellota después de toda una vida dedicado a la hostelería: "Triunfamos gracias a nuestros clientes"

«Vine para Asturias en 1972, estuve trabajando un año en Avilés, luego me fui dos años para Londres, volví para Asturias y aquí estamos». Antonio Lera, el de La Bellota, resume más de medio siglo en la hostelería, «toda una vida» profesional en la que está a punto de pasar página en el local donde lleva 27 años, en la plaza del Fresno, antes de la Gesta, un cruce de caminos entre el Auditorio, las facultades del campus de Llamaquique, la iglesia de San_Francisco y la sedes de importantes empresas. Aunque desde hace días hay un cartel que anuncia el cambio de titular de la Bellota a la que han dedicado más tiempo Antonio Lera y «sobre todo mi mujer, Carmen», este hostelero zamorano afincado en Oviedo está bien pendiente de esa particular transición a «una empresa grande de Madrid, que ha asumido el personal que llevaba conmigo muchos años, cuatro trabajadores y muy buena gente». Toni, como le conoce su clientela, está a punto de cumplir los 70 años y toca jubilarse, un paso que ya dio antes su mujer, Carmen Merino. «Llega la hora de vivir más tranquilo», afirma Más información