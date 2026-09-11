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El colectivo "Fiestes Populares" denuncia una agresión "fascista" en su caseta de la Catedral de Oviedo: uno de los heridos es el exconcejal de Somos Rubén Rosón

El colectivo "Fiestes Populares" denuncia una agresión que califica de "fascista" durante la primera noche de San Mateo en la caseta que tiene instalada en la plaza de la Catedral de Oviedo. Uno de los dos heridos es Rubén Rosón, exconcejal de Somos Oviedo en el Ayuntamiento. Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando los participantes de la caseta estaban ya cerrando, según el relato trasladado por la organización. "Fiestes Populares" sostiene que un grupo formado por ocho personas se acercó a la instalación, comenzó a increpar a quienes se encontraban allí y trató de arrancar un faldón con los colores de la bandera arcoíris que decoraba la caseta. Dos integrantes de AMA Asturies intentaron impedir los daños y fue entonces cuando, según la denuncia, fueron agredidos. Más información