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Así es la nueva escultura que sorprende en Oviedo: "Es muy bonita y mejora el entorno"

Sorpresa, curiosidad y fotografías improvisadas a primera hora de este viernes junto a la fuente de la Foncalada. El paisaje urbano de la capital ovetense amaneció con dos nuevos inquilinos: un conjunto escultórico formado por dos peregrinos de 1,90 metros de altura y unos 400 kilos de peso que, desde su descarga a primera hora de la mañana, no han parado de captar las miradas y comentarios de los viandantes.

La operación de montaje comenzó pasadas las ocho de la mañana, cuando un camión grúa procedió a descargar una a una las dos figuras de bronce patinado en marrón para colocarlas en la parte superior del monumento prerrománico, junto a la acera y sin interferir en el tránsito peatonal. Las esculturas, obra de la pintora y escultora Sara Iglesias —autora también del emblemático «Rufo» de la calle Doctor Casal—, representan a un hombre y una mujer ataviados con ropajes de inspiración clásica en homenaje a quienes recorren las rutas jacobeas.