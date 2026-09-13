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VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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El arzobispo de Santiago y exdirector general de la Policía reciben el reconocimiento de la Asociación Día de Galicia en Asturias: "Es un orgullo"

La Asociación Día de Galicia en Asturias, presidida por Manuel Fernández Quevedo, distinguió con su insignia de oro al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y al presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río Sendino. Ambos recibieron también el carné de socios de honor en una ceremonia con presencia de representantes políticos como el Alcalde, Alfredo Canteli, y el portavoz del Principado, Guillermo Peláez. También acudirán empresarios y agentes sociales de las dos comunidades y que servirá de cierre a tras un fin de semana de celebraciones por su trigésimo primera edición.