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Canteli pide escuchar las dos versiones de la agresión a los activistas de izquierdas y recuerda que Rosón ya tuvo "otro incidente similar y a las mismas horas" en 2021: "Solo sé lo que dice una parte y los jóvenes ovetenses no son tan malos"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se pronunció este domingo sobre la agresión sufrida por el exconcejal Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y recordó que Rosón “ya tuvo algún problema” en unas fiestas anteriores haciendo alusión a un hecho que se produjo en al año 2021, cuando fue identificado y denunciado por la Policía Local alrededor de las siete y media de la mañana por participar en un supuesto botellón en El Campillín. Canteli sacó a la luz aquel episodio, que el por entonces edil de Somos negó en su momento. “Qué casualidad”, apostilló el regidor, que también puso el foco en que los hechos actuales se produjeron “a esas horas”. Canteli aseguró que desconoce exactamente qué ocurrió: “Yo no sé lo que pasó. Me gustaría saberlo. Solo sé lo que dice una parte; desconozco la otra”. Más información