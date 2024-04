"36 años dieron para mucho, días de gloria y de derrota. Hubo de todo, todas las categorías, arriba abajo. Habría para escribir una colección de libros". Así empieza la historia de la Asociación Deportiva San Juan La Carisa, de La Corredoria. Un relato que va ligado de forma indisoluble a un nombre, María Luisa Urbaneja, presidenta desde la fundación del club de fútbol. "Fue el 19 de marzo de 1988. Tenía 27 años", recuerda la directiva que, durante muchos años, fue la única fémina que tuvo un cargo similar en Asturias en un deporte mayoritariamente masculino en el que nunca se vio discriminada por ser mujer. "Siempre se me valoró, se contó conmigo, con mis opiniones se me trato como una más. Nunca nadie me hizo un comentario fuera de lugar", afirma. "Claro, porque además sabía yo mucho más de esto que hombres", ríe, mientras recuerda el recorrido del club en la oficina que tienen en el Estadio Manuel Díaz Vega, rodeada de recuerdos.