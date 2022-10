Los Reyes ya están en Oviedo. La Familia Real llegó al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo minutos antes de las siete y media para disfrutar del trabajo flamenco que iban a poner en escena las galardonadas con el "Princesa" de las Artes: la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés. “Carmen y María. Dos caminos y una mirada” fue el título elegido para el espectáculo organizado por la Fundación Princesa de Asturias con la colaboración de la Fundación Cajastur. La cola de invitados al acto se vio sorprendida por la repentina lluvia que cayó con fuerza a partir de las seis de la tarde; unas precipitaciones que silenciaron al animado sonido de las gaitas que acompañaban con su música el inicio del acto. Los presentes, no obstante, aguantaron el chaparrón para no perderse ningún detalle de la llegada de la Familia Real. Casi a las nueve y media de la noche la Familia Real salió de Auditorio en medio de la ovación del público que esperaba la salida. Don Felipe, doña Letizia y sus hijas no escatimaron saludos entre los presentes y se sorprendieron con la pancarta que les dabala bienvenida y que como cada edición, desde hace veinte años, colocaron a las puertas del edificio la ovetense Pilar Menéndez y su grupo de amigas.